Петра Толстого попросили проконтролировать обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов в Люблино

Жители Люблино обратилась к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому с просьбой взять под свой контроль благоустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов. Фото: Александр ЧИКИН.

Жители Люблино обратилась к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому с просьбой взять под свой контроль благоустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов в сквере имени Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба. Активисты столичного района, который парламентарий представляет в Госдуме, рассчитывают, что при его содействии все работы удастся завершить раньше запланированного срока. Кроме того, люди хотели бы сами выбрать дизайн будущего сквера.

- Жители Люблино хотели бы, чтобы к процессу проектирования подключилась АНО «Мой район». Чтобы это было совместное проектирование, и люди сами смогли выбрать, как должен выглядеть сквер, – сообщается в обращении, переданном в общественную приемную депутата Петра Толстого.

Люди собрали несколько тысяч подписей под просьбой ускорить работы по обустройству Аллеи памяти кремлевских курсантов. Будущая Аллея появится в сквере, расположенном возле улицы Баграмяна. Изначально планировалось, что она будет разбита на участке площадью в три гектара уже в этом году. Однако планы подрядчика изменились. Теперь он намерен завершить работы по проектированию в 2022 году, а к благоустройству приступить только в 2023 году. Людей не устраивает такая задержка: люблинцам хотелось бы, чтобы сквер в их районе благоустроили как можно скорее.