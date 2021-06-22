Космонавт Роман Романенко: «Высокая оценка нашей деятельности Президентом – стимул для дальнейшей эффективной работы»

За период седьмого созыва Госдумы депутат Роман Романенко стал автором и соавтором 26 принятых законов, касающихся госбезопасности, авиации и воинской службы. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Президент Владимир Путин дал высокую оценку работе Госдумы седьмого созыва, отметил депутат Роман Романенко. Летчик-космонавт, Герой России, представляющий в нижней палате российского парламента Самарскую, Оренбургскую и Ульяновские области, принял участие во встрече главы государства с депутатами Государственной думы.

- В своём выступлении, подводя итоги VII созыва, Президент дал высокую оценку проделанной нами работы. Уверен, что для тех депутатов, кому избиратели вновь окажут доверие, сегодняшняя оценка Владимира Владимировича станет хорошим стимулом для дальнейшей работы. По крайней мере, для себя я это так расцениваю, - сообщил Роман Романенко.

За период седьмого созыва депутат стал автором и соавтором 26 принятых законов, касающихся госбезопасности, авиации и воинской службы. Роман Романенко решал вопросы социальной поддержки служащих российской армии и других категорий граждан. Кроме того, вместе с фракцией «Единой России» он принимал участие в разработке важнейших социальных законов - о расширении программы материнского капитала, об ипотечных каникулах, о дачной и гаражной амнистии, о развитии телемедицины.

Глава государства встретился с парламентариями 21 июня в Кремле, чтобы подвести итоги работы Государственной думы РФ седьмого созыва. Владимир Путин подчеркнул, что последние полтора года законотворцам приходилось работать в непростых условиях и принимать оперативные решения, связанные с заболеваемостью коронавирусом. Несмотря на пандемию, работа над законами в нашей стране не прерывалась.

- Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту «встать», и «встали» бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей, - отметил Владимир Путин.