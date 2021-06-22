«Покупаем ширпотреб за три цены». Олег Леонов пообщался с общественниками и узнал о том, как зарабатывают на инвалидах

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, считает, что нужно уделить большее внимание адаптации людей с ограниченными возможностями. Фото: пресс-служба ОНФ.

Государству необходимо уделять больше внимания людям с ограниченными возможностями, убежден координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Он предлагает внести поправки в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N 44-ФЗ. Необходимо изменить закон так, чтобы для тяжелобольных людей не закупали товары низкого качества по высоким ценам. Эту и многие другие проблемы Олег Леонов, собирающийся пойти в Госдуму самовыдвиженцем, обсудил на встрече с представителями благотворительных организаций.

По словам Олега Леонова, общество должно услышать о тех трудностях, которые сегодня существуют в жизни маломобильных людей. При этом многие проблемы необходимо решать на законодательном уровне.

- Мы говорили об инициативах, которые сделают жизнь людей с ограниченными возможностями гораздо комфортнее. Например, это честное обеспечение жильём детей с тяжёлыми нарушениями или же принятие закона о распределённой опеке. Очень много предложений, которые реально помогут нуждающимся. Общественники говорят об этом постоянно, но часто остаются неуслышанными, - подчеркнул Олег Леонов. - Для того, чтобы на проблемы и трудности уязвимых людей, наконец, обратили внимание, мы должны говорить о них как можно чаще.

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, считает, что нужно уделить большее внимание адаптации людей с ограниченными возможностями. Среди проблем, прозвучавших на встрече, - госзакупки товаров низкого качества по высоким ценам, оплата специалистов по уходу за тяжело больными людьми, качество оказания услуг социального такси и другие вопросы.