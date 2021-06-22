Светлана Разворотнева призвала прекратить строительство в парках и скверах столицы

Светлана Разворотнева предлагает запретить в парках и других природных территориях Москвы шумные и губительные для обитателей зеленых массивов стройки. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

В зеленых зонах столицы необходимо ограничить или полностью прекратить строительные работы, настаивает член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» также предлагает связать все парки и скверы города в единую «цепь» и увеличить таким образом площади зеленых насаждений. По мнению общественницы, это улучшит экологическую обстановку в Москве и позволит сохранить уникальные природные территории города.

Светлана Разворотнева напомнила о том, что в лесных массивах мегаполиса обитает немало редких и исчезающих видов животных и растений. Именно растения помогают снизить техногенный вред, который грозит всем жителям больших городов. Зеленые массивы – это дом для животных, насекомых и птиц, которые вместе с человеком являются частью одной экосистемы. Правозащитница убеждена, что защитить обитателей парков и скверов столицы позволит расширение особо охраняемых природных территорий и появление новых парков и скверов.

- Только у нас в Москве есть столько заповедных мест и существ, их населяющих, например, редких и нужных насекомых, диких зайцев, лис, лосей и даже соколов и сапсанов, которые входят в Красную книгу Москвы, - отметила Разворотнева. - Спасать от исчезновения каждый вид по отдельности не совсем правильно. Очень важно поддержать и преумножить их естественную среду обитания.

Общественница уверена, что если связать все парки столицы в одну цепь, это поможет создать «зеленые коридоры»: они позволят животным и насекомым, опыляющим растения, безопасно передвигаться по городу, Тем самым люди помогут природе сохранить редкие виды от вымирания. Правозащитница также выступает за то, чтобы ради сохранения естественной среды обитания зверей городские власти ограничили влияние на нее городской инфраструктуры. Светлана Разворотнева предлагает законодательно установить границы, которые не позволяли бы людям бесцеремонно вторгаться в мир животных. Она предлагает запретить в парках и других природных территориях Москвы шумные и губительные для обитателей зеленых массивов стройки.