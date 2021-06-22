Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила поднять выплаты ухаживающим за людьми с инвалидностью и пожилыми

Татьяна Буцкая рассказала, что низкая оплата труда людей, помогающих инвалидам справляться с бытовыми трудностями, это серьезная проблема для тысяч граждан. Фото: Анна НИКИТИНА.

Социальные выплаты для людей, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями, необходимо увеличить, считает лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Сейчас добровольные помощники инвалидов и пенсионеров получают всего 1200 рублей. Этих денег совершенно недостаточно, убеждена Татьяна Буцкая. Об этом она заявила в ходе круглого стола, организованного «Советом матерей». Участники дискуссии обсудили проблемы лекарственного обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья и финансового обеспечения тех, кто ухаживает за ними.

Татьяна Буцкая рассказала, что низкая оплата труда людей, помогающих инвалидам справляться с бытовыми трудностями, это серьезная проблема для тысяч маломобильных граждан. Ежемесячная финансовая компенсация может быть оформлена как на члена семьи, так и на приглашенного помощника. Но ее размер составляет всего 1200 рублей.

- Эта сумма крайне мала, но даже ее могут не выплатить, если у ухаживающего есть другой источник дохода. Например, зарплата, - рассказала Татьяна Буцкая. - Считаю, что выплаты необходимо поднять до прожиточного минимума, и на их получение не должно влиять наличие других денежных поступлений.

Руководитель «Совета матерей» считает, что нужно поднять престиж профессии социальных работников: порой эти люди становятся единственной опорой для инвалидов. Татьяна Буцкая не раз предлагала ввести для соцработников такие же льготы и выплаты, как и у персонала медицинских учреждений.