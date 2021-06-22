Герой России Роман Романенко поддержал инициативу Анны Кузнецовой о «декретных выплатах» для бабушек и дедушек

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко поддержал идею Анны Кузнецовой ввести «декретные выплаты» для бабушек и дедушек. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко поддержал идею Анны Кузнецовой ввести «декретные выплаты» для бабушек и дедушек. В ходе XX-го Съезда «Единой России» Уполномоченный по правам ребенка предложила дать возможность пожилым людям, помогающим ухаживать за маленькими внуками, получать финансовую поддержку.

Герой России Роман Романенко считает это отличной идеей: не секрет, что бабушки и дедушки играют важную роль в воспитании внуков. И зачастую даже уходят с работы ради того, чтобы ухаживать за новорожденным малышом.

- В нашей стране «институт бабушек» развит очень сильно: пожилые родители зачастую стремятся помогать своим детям в уходе за внуками даже в ущерб себе, увольняясь с работы, - отметил Роман Романенко. - Но забота о малышах – это не только радость, но и большой труд. Анна Кузнецова предложила, чтобы этот труд был оплачен. На мой взгляд, хорошее, справедливое предложение.

Парламентарий напомнил, что ранее тоже поделился инициативой, касающейся пенсионеров. Романенко предлагает внести в Трудовой кодекс поправки, предоставляющие работающим пенсионерам возможность брать дополнительные оплачиваемые отпуска по уходу за внуками совместно с кем-то из молодых родителей.

- Возможно, мы объединим усилия с Анной Юрьевной и разработаем единый документ, предусматривающий поддержку бабушек и дедушек в период их посильной помощи молодым родителям, - подчеркнул Герой России.

Ранее в пользу предложения о «декретных» для бабушек и дедушек высказался глава Минтруда Антон Котяков. Министр труда и соцзащиты сообщил, что не исключает возможность «декретных выплат» для пожилых членов семьи. При этом Антон Котяков пояснил, что идею необходимо проработать в части сроков и размеров выплат.