Депутат Госдумы Дмитрий Саблин: «Каждая зажжённая свеча памяти — это наша защита от искажения истории России»

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин считает, что акции памяти помогают сохранить историческую правду и защищают ее от искажения. Фото: Семен ВАСИЛЕВИЧ.

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, прошел в ночь с 21 на 22 июня в Центральном парке Солнцево. Возле памятника Погибшим в Великой отечественной войне москвичи почтили память героев сражений минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи. Одним из участников акции стал депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин. Первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" напомнил, что свои жизни в Великой Отечественной войне отдали 27 миллионов граждан Советского Союза. Дмитрий Саблин убежден: сегодня россиянам необходимо защитить память об этой величайшей жертве, чтобы избежать искажения истории и сохранить свое единство.

- Эта память нужна в первую очередь нам, живущим сегодня. Память о нашей истории, о ее трагических и славных страницах, о подвиге наших дедов и прадедов — это то, что делает нас народом. Надевая георгиевскую ленточку 9 мая или зажигая свечу в День памяти и скорби, каждый из нас понимает, что мы внуки победителей, отстоявших Россию, и теперь беречь ее нам. Каждая зажжённая свеча памяти – наш вклад в защиту от искажения истории, - отметил Дмитрий Саблин.

В ночь с 21 на 22 июня, накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны активисты «Единой России» и «Волонтеры Победы» провели масштабную акцию. Во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести зажглись инсталляции «Огненные картины войны». Участников флешмоба объединил общий лозунг – «Помним». В Москве картину, состоящую из тысяч огоньков, зажгли возле Музея Победы на Поклонной горе. Москвичи посвятили огненную инсталляцию 80-летию Битвы за Москву. Советские солдаты отстаивали столицу 203 дня и ночи, непрерывные бои шли с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Сражение за Москву считается одним из самых ожесточенных и масштабных в Великой Отечественной войне.