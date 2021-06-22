Полиция задержала серийного вора в Подмосковье

Полиция задержала серийного вора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции в Московской области задержали мужчину, который подозревается в серии краж из домов и гаражей. Им оказался ранее судимый 42 летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, то вор тщательно готовился к каждой краже, по несколько дней следил за домами, выжидал, чтобы хозяева точно уехали, заранее изучал дверные замки.

«Затем с применением специализированных инструментов повреждал замки и проникал в жилища, гаражные боксы, откуда похищал ювелирные украшения, электроинструменты, шины для автомобилей и другие ценные вещи. Украденное имущество он вывозил на автомобиле», – цитирует сообщение ведомства РИАМО.

В общей сложности мужчина совершил 10 краж, ущерб от которых составил порядка семи миллионов рублей.

Во время досмотра жилья преступника стражи порядка обнаружили орден Отечественной войны, саблю, нож, арбалет, 6 комплектов автомобильной резины, ювелирные изделия и многое другое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».