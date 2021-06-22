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Общество22 июня 2021 16:09

Чем опасны москитные сетки: Олег Леонов рассказал, почему дети выпадают из окон

Координатор «ЛизаАлерт» назвал главные правила безопасности
Ксения БОГДАНОВА
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Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов рассказал, что необходимо сделать, чтобы обезопасить собственных детей. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт".

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов рассказал, что необходимо сделать, чтобы обезопасить собственных детей. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт".

Летом маленькие дети выпадают из окон гораздо чаще, чем в другие сезоны. И зачастую причиной родительской беспечности становятся банальные москитные сетки. Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов рассказал, что необходимо сделать, чтобы обезопасить собственных детей. Главные советы: родители должны объяснить своему ребенку правила безопасности. А на окна лучше поставить специальные фиксаторы или замки.

- Основной риск – это маленькие дети. Часто они подходят к окну и видят москитную сетку, которая выглядит крепкой. Ребёнок на неё опирается, выдавливает и выпадает наружу. Очень важно доносить до людей, что москитные сетки – это иллюзия защищённости, - подчеркнул Олег Леонов в эфире радио «Эхо Москвы». - Не нужно оставлять окна открытыми настежь. Также родители должны рассказывать детям об опасности открытых окон.

Начинать объяснять детям правила безопасности нужно уже с трех лет. При этом ни в коем случае нельзя оставлять совсем маленьких ребятишек одних в комнате без присмотра. Необходимо ограничить доступ малышам к окнам и открытым балконам. В этой ситуации родителям поможет установка специальных замков или фиксаторов. Однако любые запоры бесполезны, если вовремя не разъяснить ребенку то, что упасть очень легко. Олег Леонов привел в пример случай, когда из окна выпала 14-летняя девочка, решившая поспать на подоконнике.

По словам координатора «ЛизаАлерт», с начала 2021 года в Москве из окон выпало 27 детей. Пятерых из них спасти не удалось. По статистике, возраст выпавших детей – от 1 года до 13 лет, причем в 80% случаев это малыши до четырех лет.