Синоптик рассказал о плавном снижении температуры в Москве

Москвичам рассказали, когда в городе станет прохладнее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что на следующей неделе температура воздуха в Москве начнет плавно понижаться. Однако до конца недели в столице, как и во всей Центральной России будет солнечно, атмосферное давление выше нормы.

«Тёплая погода продержится до понедельника, 28 июня. Но самый тёплый день мы ожидаем в четверг. То есть сегодня — +33...+35 °С, завтра — +34...+36 °С, в четверг — +35...+37 °С. В пятницу кратковременный дождь, +31...+36 °С, в субботу — +29...+34 °С. Дальше плавное понижение. В воскресенье — +28...+33 °С и небольшой дождик. В понедельник — +26...+31 °С и тоже небольшой дождь», — цитирует синоптика RT.

При этом Цыганков добавил, что даже при таком снижении температурный фон в городе все равно будет оставаться выше климатической нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве действует «оранжевый» уровень погодой опасности из-за аномальной жары. Чтобы охладить воздух в городе каждые три часа проводится процедура аэрации, передает Пятый канал.

Добавим, чтобы не навредить здоровью в жару терапевт Татьяна Романенко призвала аккуратнее пользоваться кондиционерами. По словам медика, температура в помещении не должна быть ниже 6-8 градусов уличной, а сам кондиционер должен находиться в дальнем углу помещения, сидеть под холодным потоком воздуха опасно, сообщает телеканал «360».