Депутат Госдумы Ирины Белых: «Сейчас каждый отзыв о новых домах важен»

Депутат Госдумы Ирина Белых предлагает изучить, проанализировать и срочно исправить недоработки при вводе в эксплуатацию новых домов. Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

Депутат Госдумы Ирина Белых предлагает изучить, проанализировать и срочно исправить недоработки при вводе в эксплуатацию новых домов. По ее мнению, важно оградить жильцов от ситуаций, при которых новоселы сталкиваются с целым рядом проблем, заселяясь в новые квартиры.

Ирина Белых рассказала, что на днях к ней обратилась жительница дома по Нарвской улице. Женщина пожаловалась: при переезде в дом она и ее соседи столкнулись со множеством недоделок. Хозяйка новой квартиры попросила депутата Госдумы ускорить процесс устранения недочетов, допущенных при строительстве многоэтажки. Кроме того, жительница дома попросила парламентария разработать рекомендации, которые в дальнейшем помогут жильцам взаимодействовать с управляющей компанией, а также контролировать выставление счетов за услуги ЖКХ.

Ирина Белых обратилась к префекту Северного округа Владимиру Степанову и обсудила с ним проблемы жильцов. Парламентарий попросила его срочно принять меры, чтобы впредь жильцы новостроек не сталкивались с подобными случаями.

- Начался процесс устранения нарушений. На сегодняшний день большинство из них ликвидированы. Однако я намерена получить четкий ответ о ходе выполнения работ, - подчеркнула Ирина Белых. - Для этого мы организовали встречу представителей застройщика с жителями дома. Она пройдет в ближайшее время при моем личном участии. Вопрос устранения всех нарушений я держу на контроле.

Депутат Госдумы заверила жильцов, что волокита и формальные ответы со стороны чиновников неприемлемы. По словам парламентария, городские власти должны моментально реагировать на обращения граждан, так как каждый отзыв о новых домах сейчас является очень важным.