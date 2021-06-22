Тимофей Баженов: «Рабочие профессии востребованы в России»

И предложил выдавать беспроцентные кредиты на получение средне-специального образования.

Выступая на съезде "Единой России», Владимир Путин поручил до 2024 года направить не менее 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования. Средства пойдут на обновление материальной базы, переподготовку преподавателей и мастеров производственного обучения".

Тимофей Баженов прокомментировал решение президента и предложил ввести в практику выдачу беспроцентных кредитов на обучение абитуриентов рабочим специальностям с отсрочкой первого платежа на три года.

«Средне-профессиональное образование хотя и не такое дорогое, как высшее, но тоже требует материальных вложений. Далеко не все категории населения могут себе это позволить. Введение в практику льготного беспроцентного кредитования на обучение рабочим специальностям поможет решить эту проблему. А отсрочка первого платежа на три года повысит ответственность студентов во время обучения. Обучающиеся будут понимать, что выплачивать кредит в будущем им придётся из своего кармана. А, следовательно, надо будет много и результативно учиться, чтобы хорошо трудоустроиться после окончания средне-специального образовательного учреждения» - подчеркнул Тимофей Баженов.

Журналист заметил, что нашей стране не хватает профессионалов в рабочих специальностях: каменщиков, отделочников, сантехников, столяров, монтажников, сварщиков, машинистов кранов, инженеров-техников, специалистов металло- и деревообработки. Проблема заключается ещё и в том, что эти профессии не очень популярны у молодёжи. Между тем эти профессии востребованы обществом и хорошо оплачиваются. Люди рабочих специальностей всегда смогут найти себе работу.

Льготное кредитование, по мнению Баженова, позволить получить перспективную профессию всем категориям граждан, независимо от статуса и материального положения. Средне-специальное образование станет для молодёжи хорошим стартом и путёвкой во взрослую самостоятельную жизнь.