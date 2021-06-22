Анатолий Вассерман подал документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы

Анатолий Вассерман подал пакет документов в окружную избирательную комиссию для выдвижения в депутаты Госдумы и стал первым самовыдвиженцем по Преображенскому избирательному округу. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Анатолий Вассерман 22 июня подал документы в избирком Преображенского округа Москвы. Известный публицист стал первым самовыдвиженцем от 205-го избирательного округа столицы. Знаменитый эрудит будет участвовать в выборах в Госдуму как независимый кандидат. Об этом он сообщил ранее в своих социальных сетях.

Политический консультант также поделился своим видением того, как пандемия коронавируса повлияет на ход предвыборной кампании.

- Ковид я думаю не сильно повлияет на условия предвыборной агитации. В конце концов, она и пять лет назад шла по большей части через интернет и СМИ, а не в формате очных контактов, - отметил публицист. - Список актуальных тем также практически не изменился.

Анатолий Вассерман считает, что внесенные в Конституцию изменения существенно повысили суверенитет российского законодательства, выведя его из-под юрисдикции международных структур.

- Приняты серьезные поправки в Конституцию, которые, например, позволят принимать серьезные законы не опасаясь того, что они будут отменены какими-нибудь решениями международных органов. И конечно, это придает большее значение работе законотворцев и, соответственно, делает выборы важнее, чем прежде, - подчеркнул политический аналитик. - Поэтому я надеюсь, что кандидаты будут относиться к предвыборной кампании серьезнее, чем в прошлый раз. Поскольку кандидаты должны понимать, что они идут в Думу не подписывать, а думать.

Известный публицист убежден, что нашей стране для существенных преобразований жизни общества необходима национальная идея, которая станет общей целью. Такой национальной идеей, по мнению Вассермана, должно стать качественное образование и построенная на его основе «экономика знаний».