Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военкоров

Евгений Попов убежден, что люди должны помнить не только тех, кто приближал Победу на полях сражений, но и тех, кто освещал судьбоносные для страны события в дни войны. Фото: Александра МАЛИКОВА.

Союз журналистов России считает важной и нужной инициативу ведущего программы «60 минут» Евгения Попова, предложившего увековечить память военных корреспондентов. Коллеги ведущего канала «Россия-1» поддержали его предложение, отметив, что благодаря мужеству военкоров люди во всем мире узнали правду о войне.

Евгений Попов убежден, что люди должны помнить не только тех, кто приближал Победу на полях сражений, но и тех, кто освещал страшные события в дни войны.

- И сегодня ни один военный конфликт не обходится без участия журналистов, потому что люди хотят знать правду о происходящих в мире событиях, - комментирует Евгений Попов. – В моей профессиональной биографии также были горячие точки – Ливия, Чечня. Но современные журналисты просто фиксируют события. А наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить.

Инициативу телеведущего поддержал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

- Считаю очень важным, чтобы наши сограждане помнили людей, которые рискуют своей жизнью, чтобы дать информацию о событиях в мире. Поэтому предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным. Я прошел 7 войн и знаю, что такое терять коллег в горячих точках, - рассказал председатель Союза журналистов России.

Владимир Соловьев рассказал, что Союз журналистов совместно со специалистами МЧС уже третий год проводит курсы, на которых молодых корреспондентов учат правилам выживания в боевых условиях и в чрезвычайных ситуациях.

- Надеемся, что Евгений поделиться своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов, - отметил Соловьев.

Благодаря самоотверженной работе военных журналистов и фотокорреспондентов люди по всему миру увидели подлинные картины войны и узнали правду о происходивших на фронте событиям. В Музее Победы в Москве хранятся более 180 тысяч газет и более свыше пяти тысяч журналов времен Великой Отечественной войны. Собирая информацию на передовой, военкоры и фотокорреспонденты зачастую рисковали своей жизнью. Более 500 журналистов были отмечены государственными наградами.