Власти столицы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита

С 28 июня стать клиентом столичных кафе и ресторанов смогут люди, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, сделавшие прививку от COVID-19 или сдавшие ПЦР-тест. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Москвы разъяснили новый порядок посещения заведений общепита. С 28 июня стать клиентом столичных кафе и ресторанов смогут люди, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, сделавшие прививку от COVID-19 или сдавшие ПЦР-тест. Попасть в заведение можно будет, получив на телефон специальный QR-код. Как им пользоваться, журналистам рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

- Со следующей недели система иммунного сертификата или QR-кода будет внедряться расширенно - во всех ресторанах Москвы. Посещать эти заведения смогут только те, кто переболел в последние шесть месяцев, либо те, у кого есть прививка и есть QR-код на госуслугах, также можно сделать ПЦР. Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество, могут сделать ПЦР - 72 часа он будет действовать, - разъяснил Немерюк.

На этой неделе возможность сделать прививку от коронавируса получат иностранные граждане. После вакцинации они также смогут посещать кафе и рестораны по QR-коду. Жители других государств, приехавшие в Москву на несколько дней, смогут попасть в заведения общепита после сдачи ПЦР-теста.

Глава департамента торговли и услуг столицы также пояснил, что люди, переболевшие COVID-19, но не обращавшиеся к врачу, для посещения ресторанов должны будут сдать ПЦР-тест или пройти вакцинацию. Москвичи, имеющие медицинские противопоказания для вакцинации, также смогут стать клиентами заведений общепита, только сдав тест на ковид.

- Если человек переболел коронавирусом, но записей в системе ЕМИАС об этом нет, то, чтобы попасть в ресторан, ему нужно вакцинироваться либо сдать ПЦР-тест, - подчеркнул Алексей Немерюк.

Глава столичного департамента уточнил, что люди, получившие QR-код, смогут находиться в заведениях общепита без масок, перчаток и соблюдения социальной дистанции.

Ранее власти Москвы одобрили создание в московских ресторанах COVID-free зон. Алексей Немерюк уточнил, что к работе в формате ковид-фри зон сегодня готовы более 180 рестораторов столицы.

- Был предложен ряд мер, и мы достаточно быстро отреагировали, когда рестораторы предложили провести эксперимент и сделать рестораны COVID-free, то есть без ковида. И уже с четверга был объявлен эксперимент, который продлится до конца этой недели. В настоящее время подано уже более 180 заявок. Кто-то уже начал работать, кто-то ещё внедряет эту систему,- отметил Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что в «бесковидном» режиме уже работают кафе и рестораны во многих странах мира. Попасть в такие заведения можно, только сдав ПЦР-тест или вакцинировавшись.

- Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, - написал столичный градоначальник в своем блоге на сайте мэра Москвы.