На удаленке работают более 360 тысяч москвичей

В целом работодатели Москвы уже сумели адаптироваться к временному переводу сотрудников на удаленный режим работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Москве удаленно сидят в офисе более 360 тысяч жителей или 14% от общего числа участников такого мониторинга. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В целом работодатели Москвы уже сумели адаптироваться к временному переводу сотрудников на удаленный режим работы, - отметил заммэра. - Многие перевели часть сотрудников на дистанционку на постоянной основе. Режим удаленной работы, помимо прочего, позволяет сократить расходы на аренду офисов. При этом сотрудники не тратят время на поездки на работу, что особенно актуально для такой крупной по размеру агломерации, как Москва. Важно обратить внимание, что сокращение среднего времени в пути до работы на 1 минуту коррелирует с ростом валовой добавленной стоимости на душу населения по паритету покупательской способности примерно на 1 тысячу долларов США. С этой точки зрения удаленный формат работы может иметь положительный эффект на экономику города».

Напомним, по данным портала «Работа в России», годом ранее на удаленке в столице находились 18% работников. На начало 2021 года во время «второй» волны коронавируса и связанных с ней ограничений этот показатель составлял около 17% (401,2 тыс. человек).