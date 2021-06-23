Светлана Разворотнева призвала не забывать о драматических событиях Великой Отечественной войны

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева почтила память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику матери и ребенка, установленному в столице в память о москвичах, погибших при бомбежках. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Сохранить память о войне – наш долг перед будущими поколениями, убеждена член Общественной палаты Светлана Разворотнева. В День памяти и скорби, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, правозащитница почтила память павших, возложив цветы к памятнику матери и ребенка. Монумент был установлен в Москве в честь жителей города, погибших от фашистских бомбежек.

Светлана Разворотнева считает первый день Великой Отечественной войны одной из самых драматических страниц в истории нашей страны. Война унесла жизни 27 миллионов жителей СССР, оставив после себя глубокие раны и непрекращающуюся боль. Даже сейчас, спустя 80 лет, дата 22 июня 1921 года вызывает слезы на глазах россиян. Ведь именно этот день, подчеркнула Разворотнева, положил конец мирной жизни Советского Союза. Наступление фашистских войск смело с лица земли целые города и деревни, лишило семей крова и счастья, унесло жизни миллионов человек, но не сломило огромную страну.

- Мы не имеем права забыть трагичный опыт тех страшных лет, потому что именно наш народ, проявив силу и стойкость, показав пример исключительного героизма и жертвенности, одержал Победу и спас мир от фашизма, - подчеркнула Разворотнева. - Память о каждом погибшем в годы войны навсегда в наших сердцах! Наш долг - сохранить эту память, защитить ее и передать потомкам.

Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» поблагодарила ветеранов за их вклад в Победу. Светлана Разворотнева напомнила о том, что в наши дни современное общество должно приложить все усилия, чтобы ужасы войны не повторились.