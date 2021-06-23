Вышла в свет уникальная книга «Память блокады», написанная московскими школьниками

Депутат Госдумы Ирина Белых передаст в музеи Санкт-Петербурга, а также в Законодательное Собрание города несколько экземпляров книги «Память блокады». Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

В рамках проекта «Мой район в годы войны» вышла уникальная книга «Память блокады», написанная московскими школьниками. Около двухсот страниц рассказывают историй людей, переживших годы ленинградской блокады. Это десятки искренних, горьких, но полных мужества рассказов, которые кропотливо собирали, записывали и иллюстрировали дети из разных школ Москвы. Куратор проекта «Мой район в годы войны», депутат Госдумы Ирина Белых пообещала, что лично передаст несколько экземпляров книги в музеи Санкт-Петербурга, а также в Законодательное Собрание города.

- В столице живет немало свидетелей блокады Ленинграда. Я горжусь тем, что истории этих людей стали доступны всем гражданам России, электронная версия книги уже выложена на сайте общественного движения «Москвичи москвичам», - рассказала Ирина Белых. - Столичными школьниками и студентами проведена большая работа, и это тот огромный вклад в сохранение исторической памяти и передачи последующим поколениям информации о героическом прошлом нашего народа.

Экземпляры книги «Память блокады» займут почетное место среди экспонатов Государственного мемориального музея «Обороны и блокады Ленинграда». Еще один экземпляр получит музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». Его в дар музею передаст известная спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова.

- Передача книги «Память блокады» - особое, знаковое событие для современного Санкт-Петербурга, - подчеркнула депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева. - Это единение сердец двух столиц, двух городов, принявших на себя удар захватчиков. Десятки страниц, которые никого не оставляют равнодушным, и это все написано детьми! Это поистине исключительная работа.