В Москве переносной аккумулятор взорвался в кармане у официанта Фото: Архив "КП"

В Москве молодой человек пострадал при взрыве переносного зарядного устройства. Пауэрбэнк взорвался в кармане брюк 25-летнего жителя столицы.

Как стало известно сайту mk.ru, все произошло 23 июня в ресторане гостиницы "Славянская". Официанты готовили зал для предстоящего банкета, рабочий день только начинался и никто из гостей еще не успел подойти.

В какой-то момент раздался сильный хлопок, а за ним еще один – это сдетонировал переносной аккумулятор, который находился в кармане брюк одного из официантов.

Молодой человек поспешил выбросить устройство на пол, пока не загорелась одежда. Но обойтись без травм не вышло: у парня обожжены три пальца и бедро.

Коллеги вызвали скорую помощь, а пока ждали врачей, пытались выяснить что же стало причиной ЧП. По словам пострадавшего, аккумулятор был полностью заряжен и не подключен к телефону.

Он приобрел устройство полгода назад и за все это время оно ни разу не подводило. Можно было бы объяснить взрыв жарой, которая сейчас стоит в столице, но официанты трудились в помещении, где было прохладно.

Прибывшие врачи доставили пострадавшего в НИИ Склифосовского. После обработки раны врачи отпустили молодого человека домой долечиваться.