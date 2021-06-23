Профессор РАН Мажуга назвал проблемы, с которыми сталкиваются студенты при поиске работы

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга посоветовал студентам использовать все доступные возможности для поиска работы. Фото: Данила ГОЛОВКИН.

Студентам при поиске работы необходимо использовать все возможные ресурсы и обращать особое внимание на проверенные источники и заслуживающих доверие экспертов, считает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Профессор РАН рассказал журналистам о трудностях, с которыми сталкиваются учащиеся вузов при поиске работы, и дал советы, как с ними справиться.

- Время, когда все навыки, необходимые для будущей работы, студент получал в стенах университета или института, прошло. Современный рынок труда имеет очень много нюансов, о многих из которых студент даже и не догадывается, а если и догадывается, то не всегда знает, как выйти из той или иной ситуации, - отметил Александр Мажуга.

Ректор одного из ведущих вузов страны советует студентам внимательно отнестись к написанию резюме и прохождению собеседования. Зачастую студентам трудно искать работу, когда не сформулированы конкретные требования. Мажуга также призывает молодых людей трезво оценивать свои профессиональные навыки и компетенции.

- Желая найти работу студент не всегда понимает, где ее искать и как себя вести, а бесконечные советы в интернете далеко не всегда приводят к успеху. Но теперь для студентов столичных вузов есть помощник – подкаст «Мы вам перезвоним!» инновационно-образовательного комплекса «Техноград», который дает ответы на многие вопросы, - рассказал ректор РХТУ.

Каждый выпуск подкаста «Мы вам перезвоним!» рассказывает о важных для выпускников вузов темах: как не допустить ошибок при выборе вакансии, какие специалисты особенно востребованы сегодня на рынке труда, как правильно написать резюме, чтобы на вас обязательно обратили внимание, и можно ли избежать эмоционального выгорания. Спикерами подкаста выступают признанные эксперты: его создатели приглашают поделиться своим опытом карьерных консультантов, известных психологов и HR-специалистов крупных компаний. Средняя продолжительность каждого эпизода - от 20 до 45 минут.

Воспользоваться советами экспертов авторского подкаста инновационно-образовательного комплекса «Техноград» студентам ранее предложила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Вице-мэр рассказала, что новый проект на экспертном уровне разбирает вопросы поиска работы, а его участники дают эффективные рекомендации по планированию карьеры и личностному развитию.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. Ломоносова, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Опубликовал более 140 научных работ в высокорейтинговых научных журналах, входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночастиц.