Первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

Первые пять автомобилей разыграли в эфире телеканала «Москва 24» среди участников акции «Вакцина рулит». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Первые пять автомобилей разыграли в эфире телеканала «Москва 24» среди участников акции «Вакцина рулит». Шанс испытать удачу был у всех горожан, привившихся от коронавируса с 14 по 20 июня. Победителями розыгрыша стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна (фамилии призеров по закону раскрывать нельзя).

Розыгрыш проводился «слепым методом»: обладателей автомобилей определил компьютер путем случайного выбора. После того, как стали известны имена счастливчиков, ведущие эфира сообщили, что организаторы акции сами свяжутся с победителями и расскажут, как можно забрать свой автомобиль.

О начале акции «Вакцина рулит» 13 июня объявил мэр города Сергей Собянин. Акция станет дополнительным стимулом для горожан, еще не привившихся от коронавируса. Еженедельно среди жителей столицы будут разыгрывать пять автомобилей (всего 20 машин) стоимостью около одного миллиона рублей.

Принять участие в лотерее может любой москвич старше 18 лет, который с 14 июня до 11 июля привьется первым компонентом вакцины от COVID-19. Никакой дополнительной регистрации для участия в акции не нужно: каждый вакцинировавшийся горожанин автоматически становится участником розыгрыша после заполнения анкеты перед прививкой. Розыгрыш будет проходить каждую среду, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».

Кроме акции «Вакцина рулит» столичные власти запустили еще одну стимулирующую программу - «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней принимают участие все жители Москвы старше 60 лет. Сделав прививку, они получают подарочную карту или призовые товары, которые можно потратить на оплату товаров и услуг. Программу финансирует бизнес-сообщество столицы - предприятия-партнеры акции.

Напомним, привиться от COVID-19 может любой житель Москвы старше 18 лет. Вакцинация по предварительной записи проводится в более чем ста прививочных пунктах на базе городских поликлиник. Без записи прививку можно сделать у выездных медицинских бригад: они принимают пациентов в популярных общественных местах (например, в торговых комплексах), в семи центрах госуслуг, а также в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в парках и скверах столицы.

Медицинские эксперты предупреждают, что противопоказания к вакцинации есть только у хронических аллергиков, людей с непереносимостью компонентов вакцины, женщин при беременности и детей до 18 лет. Пациентам с хроническими заболеваниями эндокринной системы, печени и почек, аутоиммунными заболевания, эпилепсией, а также людям, перенесшим инфаркт или инсульт, нужно предварительно проконсультироваться с врачом. Доктор поможет подобрать правильный период для вакцинации, в котором будет меньше осложнений. Если после прививки у человека поднялась температура, можно принять парацетамол: в отличие от аспирина он не имеет побочных эффектов.