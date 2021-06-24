Реконструкция советского кинотеатра «София» на востоке Москве закончилась

В Москве отреставрировали кинотеатр "София". Фото: mos.ru

В Москве отреставрировали еще один старый советский кинотеатр. Расположенный в столичном районе Северное Измайлово кинотеатр «София» восстановили и перестроили, превратив его в многофункциональный районный центр.

«Старый советский кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр в шаговой доступности. В ходе реконструкции здание перестроили — с расширением и заменой несущих строительных конструкций», — цитирует руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина РИАМО.

Строителям удалось расширить площадь кинозалов, теперь кинотеатр рассчитан на 1320 мест. Кроме того, каждое лето на крыше планируется открывать еще один сезонный кинозал под открытым небом.

Помимо этого, для москвичей в центре будут доступны супермаркет, магазины, кафе и рестораны, а также развлекательно-образовательный центр для детей и взрослых. Открыть кинотеатр планируется до конца 2021 года, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.