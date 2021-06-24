В Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков

До 12 июля в кафе на открытом воздухе можно будет попасть без QR-кода. Кроме того, код не нужен для детей до 18 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Москвы уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков. Юных москвичей до 18 лет в сопровождении взрослых в заведения будут пускать без QR-кодов, подтверждающих перенесенный коронавирус или наличие отрицательного ПЦР-теста. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин, документ опубликован на сайте мэра Москвы.

- Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (ресторанного бизнеса – Ред.) гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код, - сообщается в документе.

В том же указе мэр города устанавливает правила посещения летних веранд. До 12 июля в заведения на открытом воздухе можно будет попасть без QR-кода.

В кафе, столовых и ресторанах, расположенных при гостиницах и хостелах, смогут питаться без QR-кодов только проживающие в них постояльцы. И только при условии отсутствия доступа в такие помещения клиентов, не проживающих в этих отелях.

Мэр также уточнил правила посещения кафе, столовых и буфетов, открытых в зданиях предприятий и организаций для работников. Сотрудники смогут посещать их без предъявления QR-кода при условии, что в эти точки общепита закрыт доступ для посетителей с улицы. Это же правило распространяется на студенческие столовые и буфеты. Учащиеся и преподаватели смогут питаться в них без QR-кода, если заведения находятся в закрытых для других посетителей зданиях.

- Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися, - сообщается в указе.

Напомним, с 28 июня доступ в столичные кафе и рестораны будет открыт только для людей, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, сделавших прививку от COVID-19 или сдавших ПЦР-тест. Попасть в заведение можно будет, получив на смартфон специальный QR-код. Горожане, переболевшие COVID-19, но не обращавшиеся к врачу (то есть записей об их заболевании в системе ЕМИАС нет), для посещения ресторанов должны будут сдать ПЦР-тест или пройти вакцинацию. Москвичи, имеющие медицинские противопоказания для вакцинации, также смогут стать клиентами заведений общепита, только пройдя тест на ковид. На этой неделе возможность сделать прививку от коронавируса получат иностранные граждане. После вакцинации они также смогут посещать кафе и рестораны по QR-коду. Жители других государств, приехавшие в Москву на несколько дней, смогут попасть в заведения общепита после сдачи ПЦР-теста.