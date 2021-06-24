В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера пятницы

К выходным в регионе ожидаются дожди с грозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области до вечера пятницы, 25 июня. Особый режим действует в регионе несколько дней, он был введен из-за аномальной жары.

В пятницу, по прогнозам синоптиков, жара сохранится, воздух прогреется до 37 градусов тепла. Этот показатель превышает норму для июня на 10 градусов. В связи с этим предупреждение действительно до десяти часов вечера.

Относительно дальнейшего развития событий мнения метеорологов расходятся. Одни полагают, что жара задержится в европейской части страны минимум до конца июня, а возможно и на все лето.

Другие прогнозируют избавление от пекла уже к 27 июня. На выходных в Москве и Подмосковье возможны дожди с грозами, сообщает "Подмосковье сегодня".

- В выходные ожидается +23 °С. По прогнозу в понедельник в Москве +20…+21 °С. То есть жара спадёт после кратковременных ливневых дождей, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова