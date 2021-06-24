Хабаровский край готовится встретить «высокую воду»

К предстоящему паводку подготовлены пункты временного размещения и личный состав. Фото: правительство Хабаровского края

Краевое правительство принимает меры по минимизации последствий возможного наводнения

Паводковую ситуацию обсудили в режиме видеоконференции губернаторы регионов Дальнего Востока совместно с Юрием Трутневым, полномочным представителем Президента РФ в ДФО. О подготовке Хабаровского края к «высокой воде» рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Сейчас основной удар стихии направлен на Амурскую область, где введен режим ЧС. Однако гребень паводка постепенно смещается в сторону ЕАО и Хабаровского края.

По словам Михаила Дегтярева, на территории края в период летне-осеннего дождевого паводка попадают 17 муниципальных образований, 106 населенных пунктов с населением около 40 тысяч человек. Для эвакуации населения спланировано 132 пункта временного размещения общей вместимостью более 15 тыс. человек. При необходимости размещения большего числа пострадавших граждан будут задействованы дополнительные площади краевых и муниципальных помещений. Создана группировка сил и средств в количестве 5 тысяч человек, полутора тысяч единиц техники, более 170 плавсредств.

Особое внимание власти уделят подсчету имущественного ущерба населению, а также компенсационным выплатам пострадавшим.