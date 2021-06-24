Олег Леонов: в общественном транспорте Москвы появились ориентировки на пропавших без вести

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов уверен, что ориентировки в московском транспорте помогут в поиске пропавших людей. Фото: Пресс-служба ОНФ.

В общественном транспорте Москвы появились ориентировки на пропавших без вести людей, рассказал координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. По его мнению, это очень важный шаг, который поможет в поисках потерявшихся. Такая система оповещения о пропавших людях уже хорошо зарекомендовала в других странах, и куратор проектов «ЛизаАлерт» давно выступает за то, чтобы она была внедрена и у нас.

- Когда нам приходит заявка на пропавшего человека – очень важно сделать всё, чтобы о поиске узнали как можно больше людей, - отметил Олег Леонов. - Помочь найти человека может каждый, поэтому мы создаем ориентировки на пропавших людей и максимально распространяем их - в социальных сетях, расклеиваем на столбах, остановках. А теперь представьте, сколько людей узнают о потерявшемся, если такая ориентировка появляется на экранах в метро или автобусе. Это десятки и сотни тысяч человек. Мы говорили о том, насколько важна система оповещения о пропавших в городе. Рады, что Департамент транспорта Москвы нас услышал.

Ориентировки на пропавших людей теперь транслируются в московском метрополитене, на МЦК, Московских центральных диаметрах и в наземном общественном транспорте. В них указываются фамилия, имя и отчество потерявшегося, его возраст, особые приметы, показывается фотография человека и дается телефон горячей линии, на которую можно сообщить информацию о нем.

Олег Леонов считает трансляцию ориентировок в общественном транспорте первым шагом к созданию масштабной городской системы оперативного информирования о пропавших людях. Подобные системы действуют во многих странах мира. Информацию о потерявшихся людях за рубежом размещают во всех доступных общественных местах: демонстрируют на городских медиафасадах, помещают на рекламные щиты, стоящие возле автотрасс, размещают в общественном транспорте. Как только поступает заявка об исчезновении, ее сразу же передают в СМИ. В совокупности все эти меры позволяют найти человека гораздо быстрее.

Ранее Олег Леонов призвал сделать общедоступной единую федеральную базу «неизвестных пациентов», поступающих в больницы России. По его мнению, открытый доступ к этой информации поможет в поиске многих пропавших людей.

- В больницы часто попадают люди в бессознательном состоянии или имеющие проблемы с памятью. Если у них нет при себе документов, то шанс оперативно установить личность очень мал, - рассказал Олег Леонов. - Родственники или волонтёры могут часами прозванивать приёмные отделения в поисках пропавшего, но необходимой информации им так никто и не сообщит.

Сейчас доступ к базе данных «неизвестных пациентов» есть у только полиции. К 2022 году к ней обещают подключить и добровольцев поисково-спасательных отрядов. А вот вопрос с доступом к ней родственников пропавших людей пока не решен. Олег Леонов настаивает на том, что база данных должна стать общедоступной уже сейчас.