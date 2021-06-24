Светлана Разворотнева: Курьяновские очистные сооружения ожидает реконструкция

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева провела выездное заседание комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам на Курьяновских очистных сооружениях. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Модернизацию Курьяновских очистных сооружений необходимо завершить как можно скорее, уверена правозащитница Светлана Разворотнева. Член Общественной палаты РФ провела выездное заседание комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам на очистном комплексе, считающемся одним из самых крупных в Европе. Поводом для поездки послужили многочисленные обращения москвичей, обеспокоенных его состоянием. Участники совещания посетили станцию аэрации и познакомились с технологией очистки сточных вод. Комиссия порекомендовала как можно скорее приступить к завершающему этапу реконструкции: это поможет улучшить экологическую ситуацию в районе и создать комфортную среду для его жителей.

- Уверена, что с завершением реконструкции очистных сооружений затягивать нельзя. Здоровая экология – это не только комфорт граждан, это их здоровье и наше с вами будущее, - отметила Светлана Разворотнева. - Модернизация комплекса благотворно скажется на состоянии Москвы-реки и экологической ситуации в регионе в целом.

Для того, чтобы уничтожить неприятный запах, все первичные отстойники на Курьяновских очистных сооружениях оснастили перекрытиями. На предприятии работают современные установки по очистке воздуха, а состояние атмосферы контролируют станции мониторинга. Но модернизация еще не закончилась. Светлана Разворотнева рассказала, что для более эффективной работы комплекса потребуется строительство новых головных сооружений – решеток и песколовок, а также возведение восьми вторичных отстойников, которые заменят предыдущие, выведенных из эксплуатации.

Неприятный запах с очистных сооружений беспокоил горожан еще с 50-х годов прошлого века. Он шел от канализационных масс, которые поступали на Курьяновский комплекс из Северо-Западного, Западного, Юго-Западного, Южного, Северного, Центрального, Юго-Восточного и Новомосковских административных округов Москвы. Сюда же «сливали» отходы и некоторые города Подмосковья: Красногорск, Одинцово, Видное и Химки. Модернизация очистных сооружений началась в 2011 году и продлилась до 2016 года. За это время на Курьяновском комплексе провели реконструкцию первого и второго блоков станции аэрации, а также реализовали программу по удалению неприятного запаха.

Светлана Разворотнева отметила, что финальный этап модернизации Курьяновских очистных сооружений усилит техническую надежность комплекса и даст ему запас прочности как минимум на 50 лет вперед. Реконструкция повысит энергоэффективность и существенно улучшит качество очистки сточных вод.

На Курьяновских очистных сооружениях применяются технологии полной биологической очистки. В сутки комплекс может перерабатывать до 2,2 миллионов кубических метров сточных вод. Вода, прошедшая полную очистку, поступает в Москва-реку, поэтому от ее качества напрямую зависит экологическая ситуация в регионе.