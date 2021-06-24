Профессор Сергей Комков поддержал инициативу Петра Толстого о развитии детского отдыха в стране

Вице-спикер Госдумы предлагает сделать путевки в санатории и летние лагеря более доступными для многодетных и малоимущих семей. Фото: Александр ЧИКИН.

Инициативу депутата Госдумы Петра Толстого по организации доступного и безопасного летнего отдыха для детей поддержал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук уверен: создание новой модели детского отдыха во время школьных каникул является стратегической задачей государства. По его мнению, к этому процессу должны подключиться региональные власти.

- Именно на уровне регионов нужно продумать механизм, который даст родителям стопроцентную гарантию – с их ребенком не произойдет ничего плохого, пока он находится вне дома. Считаю целесообразным привлекать для этого квалифицированных медицинских работников, – отметил профессор Сергей Комков.

Он подчеркнул, что инфраструктура во многих детских лагерях и санаториях устарела и нуждается в обновлении. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, во многих лагерях началась реконструкция. Эксперт также заметил, что государству необходимо восполнять потерянные лагеря – те, которые были заброшены или переданы в частные руки.

Сергей Комков напомнил, что Петр Толстой в своей инициативе добивается в первую очередь доступности детского отдыха. Парламентарий считает, что государство должно обеспечивать льготными путевками малоимущие и многодетные семьи. По мнению Сергея Комкова, советская модель массового обеспечения детей бесплатными путевками в лагеря и санатории вполне может возродиться в России.

Петр Толстой не раз заявлял о важности увеличения числа инициатив, гарантирующих меры социальной поддержки семьям с детьми. Депутаты Госдумы уже упростили использование средств материнского капитала. Кроме того, родителям первоклассников, собирающихся пойти в школу 1 сентября этого года, будет предоставлена единовременная выплата в десять тысяч рублей.

В апреле этого года Петр Толстой возглавил рабочую группу по формированию мер поддержки для родителей с тремя и более детьми. Главная цель ее деятельности — разработать программу, которая в перспективе поможет России выбраться из демографической ямы. Рабочая группа была создана для исполнения задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части поддержки многодетных семей и семей с детьми. Речь идет о мерах помощи молодым родителям, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Вице-спикер Госдумы уверен, что что государству необходимо ввести ипотеку с нулевыми процентами для семей с тремя и более детьми. Толстой считает, что эта перспектива вполне реальна. Такая мера поддержки окажется весомой помощью для тысяч многодетных семей по всей России.

Ранее стало известно о том, что Петра Толстого избрали секретарем Московского городского регионального отделения "Единой России". Кроме того, он заявил о намерении баллотироваться Госдумы Восьмого созыва. По результатам праймериз Петр Толстой вошел в тройку лидеров кандидатов от Москвы.