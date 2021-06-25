Вассерман призвал компенсировать стоимость обучения для студентов-платников

Анатолий Вассерман считает частичные компенсации студентам-платникам одной из мер, которые поддержат научные, инженерные и технические специальности. Фото из личного архива Анатолия Вассермана.

Анатолий Вассерман считает, что власти должны компенсировать стоимость обучения студентов, поступающих в вузы на платной основе. Знаменитый эрудит назвал частичные компенсации «платникам» одной из мер, которые поддержат научные, инженерные и технические специальности. По мнению публициста, государству необходимо поощрять интеллектуальный труд и делать все для того, чтобы предотвратить «утечку мозгов» за границу.

Анатлий Вассерман считает, что необходимо поощрять студентов, получающих рабочие специальности: студентам-платникам частично компенсировать стоимость обучения, а учащимся поступившим на бюджетные места, - повысить стипендию как минимум до 15 тысяч рублей.

- Студенческая стипендия по Москве составляет в среднем 3 тысячи рублей. Я думаю, что она не особо отличается от стипендий по всей стране, - отметил Вассерман в беседе с журналистами. - Наверное, сейчас основную часть дохода студентов составляет подработка в различных службах доставки и работа официантами. Но учеба, на мой взгляд, это такой же труд. И студент должен получать за свой труд достойное вознаграждение, как минимум для того, чтобы он мог сосредоточиться на качестве своего образования.

Эксперт подчеркнул, что стипендия не должна быть ниже прожиточного минимума, ведь изначально ее назначение заключалось в том, чтобы студент мог учиться, не отвлекаясь на поиски заработка.

Напомним, с 20 июня 2021 года в российских вузах стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут подать документы на обучение до 29 июля. В этом году правила приема в вузы предусматривают сразу несколько способов их подачи. Документы можно послать по почте либо загрузить в электронном формате через информационную систему организации, а также через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Портале госуслуг.