Инициативу Евгения Нифантьева поднять стипендии до прожиточного минимума поддержало 5 тысяч москвичей

Жители семи районов Южного округа Москвы положительно отнеслись к идее Евгения Нифантьева повысить стипендии студентам до прожиточного минимума. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Более пяти тысяч москвичей подписались под инициативой члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева повысить студенческие стипендии до прожиточного минимума. За то, что материальную поддержку учащихся необходимо увеличить, выступают жители Южного округа столицы.

- Жители семи районов Южного округа Москвы положительно отнеслись к идее повысить стипендии студентам до прожиточного минимума. Поэтому нашим волонтером не составило труда заручиться их поддержкой в виде подписей под инициативой, – сообщил Евгений Нифантьев.

Член Общественно палаты РФ отметил: далеко не всех студентов до конца обучения могут обеспечивать родители. Нынешней же стипендии (в среднем она составляет 3 тысячи рублей) не хватает даже на еду и одежду. Евгений Нифантьев уверен, что материальную поддержку учащихся необходимо повысить хотя бы до прожиточного минимума.

- Стипендия, равная прожиточному минимуму в регионе, для студентов с хорошей успеваемостью могла бы стать серьезной поддержкой, позволяющей сосредоточиться на обучении, а не хвататься за первую же возможность подработать, - отметил Евгений Нифантьев. - Кстати, недавно студенты московских вузов устраивали флешмоб «Хочу учиться» – в форме разнорабочих, официантов и продавцов стояли с плакатами за повышение стипендий.

Инициативу Евгения Нифантьева поднять стипендии студентам уже поддержал ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин. Руководитель вуза отметил, что студенты – это будущее страны. От того, насколько хорошо они будут учиться, зависит развитие всех сфер экономики и общественной жизни России.