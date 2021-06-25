В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, кроме вакцинировавшихся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные предприятия и организации должны будут перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, кроме тех, кто сделал прививку от COVID-19. Эта ограничительная мера начинает действовать с 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: не менее 30% работников, - сообщается в документе.

Число работников, которых следует перевести на дистанционную работу, определяется от общего состава трудового коллектива за вычетом тех, кто уже получил второй компонент вакцины или привился однокомпонентной вакциной от коронавируса. При этом вакцина должна пройти государственную регистрацию в России, а данные о вакцинации сотрудника должны содержаться в электронной системе ЕМИАС или ЕГИСЗ.

Указом мэра на дистанционный режим работы также необходимо перевести всех работников старше 65 лет, а также москвичей с хроническими заболеваниями, список которых определен департаментом здравоохранения города.

- Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, - отмечается в указе.