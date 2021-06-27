Преподаватель поддержал позицию вице-спикера ГД Петра Толстого о необходимости увеличения числа бюджетных мест в вузах Фото: Александр Чикин

Доцент кафедры журналистики Северо-Кавказского Федерального университета Олег Петренко поддержал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о необходимости увеличения числа бюджетных мест в российских вузах.

Это даст молодому поколению достойные условия для самореализации и станет существенной поддержкой для многих семей.

- Я как преподаватель буду этому рад. Чем больше детей смогут получить образование бесплатно, тем лучше. Тем более, если они будут получать стипендию и смогут облегчить жизнь своим родителям. Это действительно новая форма поддержки российских семей с детьми, - рассуждает Петренко.

В ближайшие два года в российских вузах дополнительно откроют порядка 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% от общего числа будет распределено среди регионов страны.

Обучение на бюджете особенно важно для молодых людей из сел и маленьких городов. У них появятся больше возможностей для получения качественного образования и дальнейшего трудоустройства, ведь далеко не все семьи могут позволить себе оплату образования детей или обеспечить их переезд на учебу в другой город, где будет возможность попасть на «бюджет».

- У инициативы есть еще один плюс – это поможет бороться с кадровым голодом в отдаленных населенных пунктах страны, - заключил преподаватель.

Ранее Петр Толстой отметил, что в России порядка 60% выпускников имеют возможность поступить на «бюджет».

- Скажите, в какой еще стране такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию? – отметил ранее парламентарий в своем Telegram-канале.

25 июня 2021 года Министерство просвещения РФ провело онлайн-трансляцию Всероссийского выпускного. Общегородской выпускной в Москве должен был пройти в парке Горького, однако мероприятие отменили из-за пандемии. Зато он состоялся в Вегас Сити Холл.