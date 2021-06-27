Член ОП Евгений Нифантьев поздравил студентов-волонтеров с Днем молодежи. Фото: Галина Бродская

25 июня отмечается День молодежи. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев поздравил участников своего волонтерского штаба с Днем молодежи. Общественник призвал активнее участвовать в городских добровольческих проектах и отметил, что молодость – это время для новых свершений.

- Молодые до краев наполнены силой и энергией. И важно правильно распорядиться этой энергий, направив ее на учебу, саморазвитие, увлечения, не забывая при этом помогать тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке, - рассуждает Евгений Нифантьев.

Волонтерство – это не только про отдавать, но и про получать. Сегодня тысячи человек готовы сказать слова благодарности волонтерам. Это люди, которые ежедневно получают помощь, кому в трудный момент протянули руку помощи представители волонтерского движения.

Москву по праву именуют столицей добрых дел. Каждый четвертый житель столицы хотя бы раз участвовал в добровольческих или благотворительных программах города. А команда «Мосволонтера» насчитывает более 125 тысяч добровольцев и год от года только растет.

Евгений Нифантьев вручил волонтерам благодарности за их работу и активное участие в развитии города. Он отметил, что благодаря их неравнодушной позиции удается решать многие проблемы и делать мир вокруг лучше.

- Благодаря вам в Москве удалось собрать и сдать на переработку тонну батареек, провести ряд профилактических рейдов по разным направлениям, – член ОП.

Ранее Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета