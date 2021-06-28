Столичные предприниматели смогут арендовать 50 помещений на льготных условиях

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В аренду от города на электронные торги выставлено 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 квадратных метров. Каждое из них предлагается на льготных условиях для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году мы видим повышенный спрос со стороны бизнеса на объекты, реализуемые по льготной программе, - отметил заммэра. - В прошлом году средняя конкуренция на таких торгах составляла порядка 7,5 участников на лот. По итогам пяти месяцев 2021 года этот показатель превысил 9 участников. Всего за первые пять месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. Сейчас в аренду предлагается 50 объектов в девяти округах столицы. Их можно арендовать на льготных условиях на 10 лет».

Цена годовой аренды начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Здесь смогут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие фирмы. Участниками специальных аукционов могут быть только представители малого и среднего бизнеса.

«На сегодня больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на севере столицы – 15 объектов, - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - По семь помещений представлено на востоке и юге, шесть - в Зеленограде, по четыре – на северо-востоке и северо-западе, по три – на западе и юго-западе города и одно помещение – на юго-востоке. Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение и расположены в подвальных помещениях, на цокольных, первых и вторых этажах, преимущественно в многоквартирных жилых домах».

По всем объектам ведется заявочная кампания. Аукционы пройдут в электронной форме на площадке «Росэлторг». Ознакомиться с документацией и характеристиками объектов, предлагаемых в аренду, можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Некоторые из представленных лотов можно увидеть в режиме онлайн с помощью функции 360, которая позволяет совершить виртуальную экскурсию и изучить помещение в формате 3D.