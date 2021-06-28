Тренажёры, цветники и велодорожки появятся в самом протяженном в Европе «Парке Яуза»

Фото: "Парк Яуза" в Facebook.

Самая большая в Европе зона отдыха «Парк Яуза», которая будет пересекать весь Северо-Восточный округ столицы, уже получила 8,2 тысячи объектов озеленения и благоустройства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ранее эти объекты на праве оперативного управления принадлежали различным городским структурам, - отметил заммэра. - Теперь свыше 4,6 тысячи объектов благоустройства и более 3,6 тысячи объектов озеленения перешли в ведение парка. Это позволит качественно развивать новое общественное пространство у воды, повысить экологическую и рекреационно-туристическую значимость территории».

Процесс передачи объектов озеленения и благоустройства «Парку Яуза» начался в марте 2020 года и завершится в конце 2021 года.

«Сюда вошли деревья, кустарники, газоны, цветники, тренажеры, пирсы, шезлонги, павильоны, велодорожки и другие объекты, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Территория будущего «Парка Яуза» проходит по всему северо-востоку Москвы. Здесь и скверы у Лазоревого и Тенистого проездов, и «Сад будущего», и территория вдоль Заповедной с «Певческим полем», и «Ростокинский акведук», и Парк Спорта, и Парк вдоль улицы Северодвинская. В перспективе это будет единая зеленая зона протяженностью более 16 километров с единым пешеходным маршрутом вдоль рек, минующим автомобильные дороги. Для комфортного отдыха и досуга москвичей необходимо, чтобы все эти объекты содержались в должном порядке».

НА ЗАМЕТКУ

Самый длинный экологический парк Европы протянется вдоль поймы столичной реки Яузы и ее притоков. Территорию площадью порядка 250 гектаров начали благоустраивать в 2016 году. На сегодня уже приведены в порядок 5 участков общей площадью 135 гектаров. Эта работа продолжается. Будущий «Парк Яуза» как новое общественное пространство у воды должен стать одним из лучших мест для отдыха на северо-востоке Москвы. Единая зелёная зона растянется от МКАДа до Ростокинского акведука.