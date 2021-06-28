Анатолий Вассерман назвал антипрививочную кампанию главной проблемой россиян

Публицист Анатолий Вассерман не исключает, что массовая кампания против вакцинации имеет заказной характер. Фото из архива Анатолия Вассермана.

Известный публицист Анатолий Вассерман уверен, что антипрививочная агитация– одна из самых больших проблем на сегодняшний день. Политолог не исключает, что кампания против вакцинации имеет заказной характер. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции Общественной службы новостей (ОСН).

- Главная наша нынешняя проблема в массированной антипрививочной агитации. Я бы даже не удивился, если бы узнал, что у этой компании зарубежное финансирование, - почеркнул Анатолий Вассерман.

Знаменитый эрудит рассказал, что только недавно сделал прививку против COVID-19, хотя он собирался вакцинироваться еще несколько месяцев назад.

- Как только это стало возможно, как только у меня не стало никаких медицинских противопоказаний, сразу же поставил вакцину, - рассказал публицист.

По его мнению, те, кто не делает прививку без явных противопоказаний по здоровью, представляют прямую угрозу для окружающих. Кроме того, сознательно отказывающиеся от прививок люди рискуют своим физическим и умственным здоровьем.

- Нынешнее разделение на «привитых» и «непривитых» - это очередное проявление разделения общества на «думающих» и тех, кто думает «уж меня-то не обманут», а потому обманывающих самих себя, - отметил Вассерман.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников предприятий и организаций, кроме тех, кто сделал прививку от COVID-19. Эта ограничительная мера начала действовать с 28 июня. Число работников, которых следует перевести на дистанционную работу, определяется от общего состава трудового коллектива за вычетом тех, кто уже получил второй компонент вакцины или привился однокомпонентной вакциной от коронавируса. При этом вакцина должна пройти государственную регистрацию в России, а данные о вакцинации сотрудника должны содержаться в электронной системе ЕМИАС или ЕГИСЗ.

Указом мэра на дистанционный режим работы также необходимо перевести всех работников старше 65 лет, а также москвичей с хроническими заболеваниями, список которых определен департаментом здравоохранения города. Это требование не распространяется на граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции.

Ранее главный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации всех горожан, работающих в сфере торговли и услуг. Сделать прививку от COVID-19 необходимо всем жителям столицы, занятым в торговле, индустрии красоты, гостиничном бизнесе, такси, сфере общепита. Кроме того, вакцинацию нужно пройти сотрудникам театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров, спортивных комплексов, детских развлекательных центров и детских лагерей дневного пребывания.

Распоряжение Роспотребнадзора обязывает работодателей до 15 июля привить первым компонентом вакцины не меньше 60% сотрудников. Еще через месяц они должны получить второй компонент вакцины.