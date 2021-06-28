До 15 мм осадков выпадет в Москве в понедельник

На Москву обрушился "суперливень" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 28 июня, в Москве и Московской области может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня дожди могут быть очень интенсивными, некоторые дороги и улицы могут быть покрыты слоем воды. Кроме того, в Московской области местами возможен град. В целом, сегодня может выпасть 10-15 мм осадков», — цитирует Синенкова РИАМО.

При этом специалист подчеркнул, что ливни в столичном регионе будут сильными, но кратковременными.

Ранее сообщалось, что максимальная интенсивность дождей в столичном регионе придется на период с 15:00 до 21:00. Мегаполис окажется в самом центре волнового и крайне активного циклона, передает телеканал «360».

Помимо этого в столичном регионе до среды продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, несмотря на грозы и ливни в городе будет сохраняться высокая температура воздуха, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».