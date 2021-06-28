В Штабе общественной поддержки «Единой России» открылась Проектная школа для молодежи

Школа проектных технологий для молодежи открылась в Штабе общественной поддержки по инициативе главы Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Толстого. Фото: Александр ЧИКИН.

Школа проектных технологий для молодежи открылась в московском Штабе общественной поддержки на Покровке. Она будет работать во время летних каникул. Открытие Школы состоялось по инициативе главы Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Толстого. Вице-спикер Госдумы рассказал, что любой желающий может прийти в Проектую школу со своей идеей, и опытные наставники помогут превратить ее в готовый проект. По его словам, основные площадки школы будут работать на базе Молодой Гвардии «Единой России».

Пройдя обучение, участники смогут представить свой проект представителям московских властей и столичным депутатам всех уровней для его дальнейшей реализации.

- Школа проектных технологий – это не просто очередной тренинг, это возможность воплотить в жизнь свои идеи, даже самые фантастические. Кроме того, школа является тем самым социальным лифтом, который поможет молодежи заявить о себе и реализовать в столице свой собственный проект, - рассказал Петр Толстой. - Я знаю, что у нас очень талантливая, творческая и креативная молодежь, наша задача – поддержать молодых людей в их начинаниях. Школа будет действовать на протяжении всех летних каникул, её двери открыты для всех желающих.

Глава московской Молодой Гвардии «Единой России» Александр Лебедев подчеркнул: «молодежь – это креативное крыло партии».

- Время не стоит на месте, и мы хотим развиваться и создавать свои социальные проекты, внести свой вклад в историю города. Это будет крутая площадка для самореализации, - уверен Лебедев. Он уточнил, что заявки на участие в Школе проектных технологий принимаются по электронной почте по адресу shkola_mger_2021@mail.ru.

Штаб общественной поддержки «Единой России» открылся в Москве 23 июня. Петр Толстой уверен, что штаб станет основной площадкой для дискуссий в столице. На ней кандидаты в депутаты Госдумы VIII-го созыва и уже действующие парламентарии смогут решать задачи, которые ставят перед ними горожане. Кроме того, здесь москвичи смогут получить от властей разъяснения обо всех шагах, которые предпринимаются и будут приняты для развития Москвы. Петр Толстой надеется, что эта площадка привлечет и молодежь, став «точкой кипения» для молодых активистов. Единороссы планируют устраивать на ней встречи молодежи с популярными горожанами, а также устраивать мероприятия для юных общественников.

Напомним, Петр Толстой был избран секретарем Московского городского регионального отделения "Единой России" 31 мая во время XXV конференции Московского городского реготделения партии. Кроме того, на конференции были подведены итоги предварительного голосования "ЕР" по списку кандидатов на выборы депутатов Госдумы от Москвы. По результатам праймериз Толстой вошел в тройку лидеров.

Петр Толстой - государственный и политический деятель, журналист, продюсер и телеведущий. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы VII-го созыва. Автор и ведущий многих популярных телепрограмм.