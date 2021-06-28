Депутат Роман Романенко поддержал жителей Северного Бутово, требующих вернуть бесплатную парковку

Депутат Госдумы Роман Романенко встретился с жителями 2-го микрорайона Северное Бутово, требующими вернуть им бесплатную парковку. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Депутат Госдумы Роман Романенко поддержал жителей 2-го микрорайона Северное Бутово, требующих вернуть им бесплатную парковку. Москвичи возмущены решением, которое принял Департамент городского имущества: чиновники отдали общедоступную стоянку под платную парковку.

На встрече с летчиком-космонавтом, героем России горожане рассказали о ситуации, сложившейся на улице Знаменские садки д.3, к.1. Раньше здесь была бесплатная стоянка, которой пользовались все жители микрорайона. Однако в декабре 2020 года эту площадку взяла в аренду коммерческая фирма. Компания установила шлагбаум и объявила этот участок платной парковочной зоной. Жители микрорайона писали обращения в разные инстанции, однако их жалобы остались без ответа. Тогда москвичи решили прийти за помощью к депутату Роману Романенко.

По словам парламентария, он уже обратился в Правительство Москвы и попросил рассмотреть возможность расторгнуть договор аренды с коммерсантами.

- Для меня жители и их интересы - это приоритет! Буду добиваться отмены решения на всех уровнях власти. Платных парковок не должно быть во дворах жилых домов. Это недопустимо. Я уже обратился в Правительство Москвы с просьбой рассмотреть возможность расторжения договора аренды, - рассказал Роман Романенко.

Жители Северного Бутово десятилетиями пользовались бесплатной стоянкой. Они не согласны с тем, что некие коммерсанты в один момент изменили этот расклад.

- На этой стоянке мы ставили свои машины 30 лет. Сейчас у нас её отобрали. Причем в настоящий момент платная парковка пустая, зато соседние дворы забиты машинами, случись что – ни пожарные, ни скорая не проедут, - подчеркивает член инициативной группы Владимир Шпаченко.

Свой запрос депутат Госдумы направил заместителю Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. В обращении Роман Романенко просит принять меры по расторжению договора пользования земельным участком.

Ранее идею депутата построить в Чертанове новый некоммерческий многопрофильный медицинский центр поддержали местные врачи. Такое некоммерческое учреждение решило бы проблему нехватки реабилитационной помощи и восстановительных процедур среди пациентов. Инициативу строительства подержали уже более 5 тысяч человек. Параллельно идут переговоры с представителями городских властей о возможности выделения земельного участка под многопрофильный центр и включения его в Адресную инвестиционную программу Москвы.

Роман Романенко также взял на контроль решение вопроса по созданию спортивно-досугового центра в Северном Бутове. Депутат Госдумы встретился с жителями улицы Знаменские Садки. Обеспокоенные родители рассказали, что во втором микрорайоне Северного Бутово нет ни одного государственного спортивно-досугового учреждения. Детям не хватает кружков и секций в шаговой доступности. Под центр можно было бы использовать здание, в котором раньше располагалась прачечная. Волонтеры Романенко уже занялись сбором подписей в поддержку этой инициативы.