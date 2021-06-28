Светлана Разворотнева предлагает обучать собственников основам капремонта

Обучать жильцов домов основам капремонта предлагает руководитель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Об этом правозащитница заявила на встрече с жителями ЮЗАО. Во время осмотра дома №24 к.9 на Нагорной улице, в котором сейчас идет капитальный ремонт, Разворотнева отметила, что вовлеченность жителей домов в процесс реконструкции значительно повышает качество работ. Общественница также предлагает давать финансовые премии председателям советов домов за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями.

Правозащитница вместе с жильцами осмотрела ремонтирующийся дом: участники встречи осмотрели его кровлю, подвалы и подъезды. Светлана Разворотнева особо отметила эффективный контроль за ходом работ старшей по дому Екатерины Просиковой. Благодаря ее энергии и личной заинтересованности капремонт продвигается значительно быстрее и качественнее.

- От активного участия в капремонте советов домов или уполномоченных представителей собственников многоквартирных домов во многом зависят его результаты. Именно они фиксируют недостатки, контролируют процессы, подписывают акты выполненных работ, - рассказала Светлана Разворотнева. - Это большой труд, забирающий много сил, времени, и он должен быть вознагражден.

Правозащитница предлагает проводить централизованные и систематические курсы обучения собственников. На таких занятиях жильцов следует обучать правилам общения с подрядными организациями, разъяснять им их права и обязанности.