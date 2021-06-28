Синоптик рассказал о погоде в Москве после «суперливня» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде, которая придет в Москву после «суперливня». Стихия обрушилась на столицу после изнуряющей жары.

Ураганный ветер срывал крыши, а осадков выпало такое количество, что подтопленными оказались даже станции метро.

Синоптик прогнозирует, что зонтики прятать еще рано. Сезон дождей в Москве не закончился.

- Сейчас в столице все хорошо, осадки утихли. На востоке Московской области нависли огромные высокие кучево-дождевые облака. Это уже на границе с Владимирской областью. Вся фронтальная зона ушла на восток и северо-восток, - рассказывает синоптик Пятому каналу.

Температура последние дни июня будет близка к климатической норме, жара больше не вернется в Москву.

- Воздух прогреется до + 23-25 градусов тепла, хотя без дождей в ближайшие дни не обойдется, - поделился синоптик.

«Суперливень», обрушившийся на столицу 28 июня, наделал много бед. Без электричества остались 15 тысяч человек, в разных районах произошло несколько возгораний, падали деревья и козырьки подъездов.