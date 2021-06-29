Журналист Евгений Попов: Необходимо выстроить диалог между властью и обществом

Евгений Попов подчеркнул, что он хочет не только обсуждать проблемы горожан, но и участвовать в их решении. Фото: Александра МАЛИКОВА.

Решение многих проблем россиян зависит от правильно выстроенных коммуникаций между властью и обществом, уверен ведущий программы «60 минут» Евгений Попов. Журналист, объявивший о своем намерении баллотироваться в Госдуму, ежедневно встречается с москвичами и обсуждает с ними городские проблемы. У жителей столицы есть много конкретных предложений для властей. И эти предложения обязательно должны быть услышаны и воплощены в жизнь.

- В последние месяцы я практически ежедневно общаюсь с жителями запада Москвы – провел больше 300 встреч. На своем опыте убедился, что правильно выстроенный диалог приносит ощутимые результаты. Поэтому уверен, если наладить коммуникацию между представителями власти, которые принимают решения, и рядовыми гражданами, которые формируют запросы, мы реально станем жить гораздо лучше, - рассказал Евгений Попов в эфире передачи «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва».

Журналист подчеркнул, что он хочет не только обсуждать проблемы горожан, но и участвовать в их решении.

- У нас активное гражданское общество. Жители районов Дорогомилово, Кунцево, Раменки и других предлагают инициативы для создания более комфортных условий для жизни. Под ними ставят подписи сотни человек. И это — реальные документы, наполненные конкретикой. Это та жизненная проблематика, которую я буду учитывать в своей работе, - отметил телеведущий.

Во время эфира Евгений Попов также рассказал о своих инициативах. Одна из них – увековечить память корреспондентов, погибших на передовой в годы Великой Отечественной войны. Телеведущий уверен, что люди должны помнить имена людей, благодаря которым они узнавали правду о сражениях, и которые добывали информацию ценой своей жизни.

- Сегодня журналисты просто описывают происходящие события. Но репортеры в годы Великой Отечественной были настоящими солдатами, находящимися на передовой. Примерно полторы тысячи военкоров не вернулись с фронта, ценой своей жизни выполнив профессиональный долг. Задача нас, потомков, увековечить память о них, - считает Евгений Попов.

Ранее Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова, его председатель Владимир Соловьев пообещал, что варианты проекта по увековечиванию памяти военкоров будут обязательно проработаны.

Напомним, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» весной заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Евгений Попов принял участие в праймериз партии «Единая Россия» и выиграл на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе Москвы.

Сейчас Евгений Попов разрабатывает Национальный стандарт, в который он собирается включить меры по повышению социального благополучия граждан. Журналист предлагает обеспечить жителей России равными возможностями доступа к объектам социальной инфраструктуры вне зависимости от региона проживания, доходов, социального статуса. В экономическом блоке стандартов Евгений Попов предлагает повысить минимальный размер оплаты труда в два раза.