Ректор РХТУ Мажуга рассказал о возрождении традиции академических знаков для выпускников

Ректор РХТУ Александр Мажуга рассказал о возрождении традиции академических знаков для выпускников. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Выпускники Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева впервые за 30 лет вместе с дипломами получают нагрудные академические значки. Почему в вузе решили возродить одну из самых старых традиций высших учебных заведений России, рассказал ректор РХТУ Александр Мажуга.

- В этом году впервые за 30 лет мы вручаем своим выпускникам вместе с дипломами нагрудные академические знаки. Для нас это не просто возрождение старой традиции, но и символ полученных в стенах нашего университета знаний, и долгая память о студенческих годах, - подчеркнул Александр Мажуга.

Глава университета напомнил, что традиция вручать выпускникам академические знаки в нашей стране появилась в XIX веке. Первыми их начали получать выпускники военных академий. А концу XIX века собственные знаки отличия появились во всех российских университетах. С революцией 1917 года их упразднили, однако вновь возродили в 1946 году. С годами практика вручать выпускникам академические значки распространилась на все учебные заведения, в том числе и средне-специальные.

- К сожалению, с распадом СССР традиция снова прервалась. Нам важно было ее возродить, чтобы поддерживать преемственность поколений, чтобы наши выпускники всегда ощущали связь и с родным университетом, и со своими сокурсниками, - рассказал ректор РХТУ. - Это не просто знак – это символ причастности к большому делу.

Разрабатывая дизайн современных академических значков, эксперты РХТУ решили придерживаться правил советской символики и сохранили их ромбовидную форму. В верхней части значка расположен государственный герб России, в нижней части - корпоративная символика университета. В центре разместилась аббревиатура РХТУ. В оформлении были использованы традиционные цвета технических вузов - синий цвет основного поля и белая окантовка.

Выпускники получают два вида академических значков: у бакалавров цвет фона окрашен в светло-синий цвет, а у магистров и специалистов – в темно-синий.