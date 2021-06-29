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Общество29 июня 2021 15:34

Депутат Госдумы Ирина Белых: На «Прямой линии» большое внимание будет уделено социальному блоку

Парламентарий считает такой формат общения президента РФ и граждан эффективным способом корректировки работы местных властей
Ксения БОГДАНОВА
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Депутат Госдумы Ирина Белых считает, что основное внимание на «Прямой линии» президента России Владимира Путина будет уделено социальным вопросам. Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

Депутат Госдумы Ирина Белых считает, что основное внимание на «Прямой линии» президента России Владимира Путина будет уделено социальным вопросам. Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

На «Прямой линии» президента России Владимира Путина основное внимание будет уделено социальным вопросам, в том числе мерам поддержки семей с детьми, уверена депутат Госдумы Ирина Белых. Парламентарий считает такой формат общения главы государства с гражданами России эффективным инструментом корректировки работы властей на местах.

- Прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным – это уникальный в мировой практике пример открытого диалога лидера страны и граждан. Убеждена, что будут затронуты вопросы всех жизненно-важных сфер, от охраны окружающей среды до работы жилищно-коммунального комплекса, - отметила Ирина Белых. - Но особое внимание Владимир Владимирович, наверняка, уделит социальному блоку – в первую очередь, мерам поддержки семей с детьми. Например, перспективам расширения категорий возможных участников программы льготного ипотечного кредитования для многодетных, снижения процентной ставки по ранее выданным кредитам – все это сейчас активно обсуждается в обществе.

Ирина Белых считает, что большое внимание Владимир Путин уделит вопросам здоровья россиян: в условиях пандемии качество и доступность медицинских услуг выходит на первый план. Парламентарий также отметила, что будет обсуждаться тема контроля тех поручений, которые президент дал Правительству РФ в апреле, выступая с Посланием к Федеральному Собранию.

Формат «Прямой линии» используется уже несколько лет, за это время он доказал свою эффективность для корректировки работы органов местной власти. По мнению депутата, то, что у россиян есть возможность общаться напрямую с президентом страны, доказывает, что в центре государственной политики был и остается каждый жителей России и повышение качества жизни граждан.

По данным на 29 июня, число обращений россиян к президенту страны приближается к одному миллиону. В том числе поступило 400 тысяч звонков и 160 тысяч СМС-сообщений. Задать свой вопрос любой житель России может на сайте «Москва-Путину.РФ» или прислав сообщение на номер 0-40-40. Звонки от желающих получить ответ от главы государства также принимаются по федеральному номеру 8-800-200-40-40. Обратиться к президенту можно и используя приложение «Москва - Путину»: достаточно его скачать и установить на смартфон. И, наконец, вопросы принимаются в соцсетях – в официальных группах «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Напомним, «Прямая линия» президента России пройдет 30 июня. Общение главы государства с жителями страны стартует в 12 часов по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести Первый канал, телеканалы «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, почему «Прямую линию» не стали переносить из-за эпидемиологической обстановки.

- В этом году за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам мы предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы, - рассказал Песков, отметив, что новые технологии позволяют избежать большого скопления людей в одном месте.