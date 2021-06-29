Врач рассказала, что делать при ожоге борщевиком

Контакт с борщевиком может привести к серьезным проблемам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Борщевик – больная тема для подмосковных дачников. Эта коварная трава досаждает людям и несет в себе массу опасностей. Контакт с растением может привести к сильному ожогу, вплоть до третьей степени.

Главврач Люберецкого кожвендиспансера Юлия Матушевская объяснила, что делать если кожа уже повреждена.

- Опасность борщевика в том, что контакт с ним первое время не вызывает неприятных ощущений. Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества. Под действием ультрафиолетового излучения они нейтрализуют нашу естественную защиту от солнечных лучей, что приводит к повреждения кожи, вплоть до ожогов первой-третьей степени, - цитирует слова Матушевской Подмосковье сегодня.

Если сок борщевика попал на кожу, нужно как можно скорее скрыть этот участок от солнца. Подойдет одежда или просто спрятаться в тень.

Нужно попытаться смыть жидкость водой с мылом, а вот заклеивать ожог пластырем или накладывать тугие повязки – излишняя мера. Они принесут больше вреда, чем пользы. Аналогичное действие будет у жирных кремов и мазей - их применение способствует глубокому поражению кожи.

Если сок растения попал на слизистую глаз или полости рта, нужно как можно скорее промыть их большим количеством воды и сразу обратиться к врачу.