Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 17:32

День поиска кладов: Евгений Нифантьев организовал для родителей и детей ЮАО исторический квест

Член Общественной палаты РФ показал, как можно увлекательно проводить время всей семьей
Ксения БОГДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Исторический квест прошел по инициативе члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева в музее-заповеднике "Царицыно". Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Исторический квест прошел по инициативе члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева в музее-заповеднике "Царицыно". Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Необычный квест устроил для семей Южного административного округа столицы член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Праздник прошел в музее-заповеднике «Царицыно» 29 июня, в Международный День поиска кладов и секретов. Главная цель квеста – показать детям и родителям, как можно увлекательно проводить время вместе. Такие познавательные игры помогают отвлечь школьников от Интернета, в котором они проводят все больше времени.

Участникам квеста предложили отыскать по карте спрятанные в разных уголках парка «сокровища» и раскрыть секреты достопримечательностей, в которых они были спрятаны.

- Наш исторический квест – еще одна возможность показать детям и родителям, насколько интересным и познавательным может быть семейный отдых, - подчеркнул Евгений Нифантьев. - Конечно, именно на родителях лежит ответственность за то, что дети проводят в виртуальной реальности больше трех часов в день. Это показали результаты нашего недавнего опроса жителей Южного округа.

Во время игры ее участники узнали много интересных исторических фактов. Например, то, что Башню-руину построили на рубеже XVIII-XIX веков. Тогда существовала мода на искусственные руины, стилизованные под древние развалины. Башня выглядит как часть старинной крепостной стены со смотровой башней. С нее любовались окрестностями многие любители живописных видов и острых ощущений. Правда, спуститься с башни по полуразрушенной стене было гораздо труднее, чем подняться. Поэтому вторым неофициальным названием этого сооружения стала «Чертова лестница» или «Чертова гора».

Еще один артефакт участники квеста нашли в павильоне «Миловида». Его украшают вазы и медальоны, фигуры сфинксов и античных богинь. Летом 1914 года здесь состоялся импровизированный концерт Федора Шаляпина: звезда оперной сцены спел по просьбе узнавших его поклонников.

Евгений Нифантьев уверен, что всегда можно найти эффективную замену бесцельному пребыванию ребенка в виртуальных сетях. Нельзя грубо ограничивать детям доступ к Интернету – это непродуктивно, и все равно не сработает. Нужно предоставлять им увлекательную альтернативу – спортивные секции, творческие кружки, отдых с семьей или друзьями.

- Совместные походы в кино или на природу, участие в экологических акциях и познавательных квестах, семейные игры на свежем воздухе или посещение музеев и театров – все это способно отвлечь детей от гаджетов и прочно войти в их жизнь, сделав ее более активной и увлекательной, – считает Нифантьев.