День поиска кладов: Евгений Нифантьев организовал для родителей и детей ЮАО исторический квест

Исторический квест прошел по инициативе члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева в музее-заповеднике "Царицыно". Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Необычный квест устроил для семей Южного административного округа столицы член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Праздник прошел в музее-заповеднике «Царицыно» 29 июня, в Международный День поиска кладов и секретов. Главная цель квеста – показать детям и родителям, как можно увлекательно проводить время вместе. Такие познавательные игры помогают отвлечь школьников от Интернета, в котором они проводят все больше времени.

Участникам квеста предложили отыскать по карте спрятанные в разных уголках парка «сокровища» и раскрыть секреты достопримечательностей, в которых они были спрятаны.

- Наш исторический квест – еще одна возможность показать детям и родителям, насколько интересным и познавательным может быть семейный отдых, - подчеркнул Евгений Нифантьев. - Конечно, именно на родителях лежит ответственность за то, что дети проводят в виртуальной реальности больше трех часов в день. Это показали результаты нашего недавнего опроса жителей Южного округа.

Во время игры ее участники узнали много интересных исторических фактов. Например, то, что Башню-руину построили на рубеже XVIII-XIX веков. Тогда существовала мода на искусственные руины, стилизованные под древние развалины. Башня выглядит как часть старинной крепостной стены со смотровой башней. С нее любовались окрестностями многие любители живописных видов и острых ощущений. Правда, спуститься с башни по полуразрушенной стене было гораздо труднее, чем подняться. Поэтому вторым неофициальным названием этого сооружения стала «Чертова лестница» или «Чертова гора».

Еще один артефакт участники квеста нашли в павильоне «Миловида». Его украшают вазы и медальоны, фигуры сфинксов и античных богинь. Летом 1914 года здесь состоялся импровизированный концерт Федора Шаляпина: звезда оперной сцены спел по просьбе узнавших его поклонников.

Евгений Нифантьев уверен, что всегда можно найти эффективную замену бесцельному пребыванию ребенка в виртуальных сетях. Нельзя грубо ограничивать детям доступ к Интернету – это непродуктивно, и все равно не сработает. Нужно предоставлять им увлекательную альтернативу – спортивные секции, творческие кружки, отдых с семьей или друзьями.

- Совместные походы в кино или на природу, участие в экологических акциях и познавательных квестах, семейные игры на свежем воздухе или посещение музеев и театров – все это способно отвлечь детей от гаджетов и прочно войти в их жизнь, сделав ее более активной и увлекательной, – считает Нифантьев.