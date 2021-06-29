Олег Леонов: Центр Москвы недостаточно оборудован для выгула собак

Обсуждая городские проблемы с жителями Красносельского района, Олег Леонов обратил внимание на то, как неудобно себя чувствуют в центре столицы владельцы собак. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт".

Центр Москвы нуждается в дополнительных площадках для выгула собак, уверен куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов. По его мнению, в ЦАО нужно усовершенствовать инфраструктуру для владельцев домашних животных. Об этом Олег Леонов заявил во время встречи с жителями Красносельского района столицы.

Недавно куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей заявил о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму. Олег Леонов стал самовыдвиженцем по 208-му Центральному избирательному округу Москвы. Обсуждая городские проблемы с жителями Красносельского района, он обратил внимание на то, как неудобно себя чувствуют в центре столицы владельцы собак.

- Мы все хотим жить в ухоженном и комфортном округе, но для этого нужна нормальная инфраструктура. Никому не нравится, когда человек выгуливает свою собаку на траве возле дома. Так давайте сделаем больше специальных площадок, - предложил Олег Леонов. - Сейчас некоторым владельцам собак приходится идти к таким вольерам через несколько улиц. Инфраструктуры банально на всех не хватает, а ведь это центр города.

Хозяева домашних животных пожаловались на то, что площадок для выгула собак недостаточно, а те, что есть – плохо оснащены. На некоторых из них нет урн и скамеек. Кроме того, жители Красносельского района хотели бы, чтобы площадки для выгула домашних животных стали более современными. При их проектировке необходимо учитывать наличие современных элементов инфраструктуры, в том числе возможность для горожан зарядить мобильный телефон или подсоединиться к сигналу wi-fi. Олег Леонов уверен, что предложения москвичей помогут сделать жизнь в ЦАО более комфортной.

Напомним, 23 июня Олег Леонов объявил о начале сбора подписей в свою поддержку. В социальных сетях он обратился к жителям ЦАО с просьбой поддержать его, а также попросил тех, кто не может прийти лично, оставить заявку на его сайте, чтобы сборщики сами пришли по указанному адресу.

Олег Леонов подчеркивает, что никогда раньше не занимался политикой, и сейчас не собирается присоединяться ни к одной из политических партий. Он признает, что в качестве независимого кандидата наверняка столкнется на выборах с серьезными препятствиями, например, со сложной системой сбора подписей. Тем не менее, его это не останавливает, и он готов пройти этот путь до конца.

По словам Олега Леонова, он идет в Госдуму с инициативами, которые не волнуют действующих депутатов, но они очень нужны людям, поскольку касаются их безопасности и сохранения жизней. При этом куратор «ЛизаАлерт» предлагает не только идеи федеральных законопроектов, но и решение проблем, которые волнуют жителей Центрального округа Москвы. Одна из них - большая загруженность транспортом.

- В округе сложная ситуация с автомобильными парковками, по ночам людям мешают спать шумные рестораны, мотоциклисты, стритрейсеры. Со всем этим надо разбираться, жители ЦАО имеют право на комфортную спокойную жизнь, - считает Леонов.