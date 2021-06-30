2,5 тысячи машин скорой помощи обеспечила медицинским оборудованием компания-резидент Технополиса «Москва»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2020 году резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – компания «Медплант» – оснастил необходимым оборудованием свыше 2,5 тысяч машин скорой помощи по всей стране, что на 67% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В оснащение машин входят пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, вакуумный матрас, фиксаторы для различных частей тела, термоконтейнеры и легендарный оранжевый чемоданчик - укладка средств скорой медицинской помощи.

«Московские производители активно наращивают выпуск медицинских изделий и оборудования, - отметил заммэра. - Только за прошлый год объем отгруженных товаров собственного производства компаниями-производителями составил 16,9 миллиарда рублей, это на 28 процентов больше, чем годом ранее. К примеру, резидент ОЭЗ столицы в 2020 году в рамках государственного контакта оснастил необходимым оборудованием 2,5 тысячи машин скорой помощи, которые работают по всей стране».

Компания локализовала свое производство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2014 году. А четыре года спустя она получила статус резидента. Предприятие поставляет продукцию по всей России, а также экспортирует ее в страны СНГ и Южную Корею.

«В прошлом году благодаря статусу резидента компании удалось сэкономить порядка 70 миллионов рублей, - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Эти средства предприятие в том числе направило на дальнейшее развитие производства. Компания освоила новое для себя направление – выпуск тренажеров для контроля качества сердечно-легочной реанимации».

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, в прошлом году резидент смог нарастить объем поставок не только для государственных, но и для частных заказчиков. В итоге выручка предприятия достигла более 1,1 миллиардов рублей, что почти на 70% больше, чем в предыдущем году.

Более 90% выручки компании обеспечили поставки оборудования для службы скорой медицинской помощи, остальные 10% — изделия для военной медицины, госпитальной, первичной медико-санитарной помощи и всех видов оказания первой помощи.

Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, с апреля по август 2020 года специалисты компании работали в две смены. Ситуация осложнялась нарушенными цепочками взаимодействия с поставщиками, дефицитом комплектующих и удаленной работой офисной части команды. Тем не менее, удалось выполнить заказы в срок.

Как отметил руководитель компании «Медплант» Гарегин Мамджян, серьезной поддержкой в это сложное время стал статус резидента особой экономической зоны Москвы. Сниженный налог на прибыль и пакет льгот на налоги позволили оптимизировать расходы и высвободить больше ресурсов на новые разработки.

СПРАВКА «КП»

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» состоит из пяти площадок всего на 223,3 гектара.

Одна - в Печатниках, четыре - в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем»).

Сегодня на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.