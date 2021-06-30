Улыбающийся скат впервые родится в «Москвариуме» на ВДНХ

Улыбающийся скат родился в «Москвариуме». Фото: mos.ru

Детеныш восточноамериканского ската-бычерыла впервые появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ. Форма его рта напоминает улыбку, из-за сего скат получил название улыбающегося. Об этом сообщили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии на ВДНХ

«Детеныш ската — первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы «Москвариума» на ВДНХ. После того, как новорожденный малыш пройдет необходимую адаптацию в специальном бассейне, он обязательно вернется к сородичам», — цитирует руководителя биологической службы центра Ирину Мейнцер РИАМО.

По словам эксперта, детеныша ската переселят в общий аквариум уже в июле.

Сообщается, что вес новорожденного ската составил 500 граммов, а размер – 35 сантиметров в диаметре без учета хвоста. На данный момент малыш находится под пристальным наблюдением ихтиологов, передает ФАН.

В четверг, 30 июня, на YouYube-канале океанариума состоится прямая трансляция, во время которой работники центра впервые покажут маленького ската зрителям. В этот же день будет дан старт голосования по выбору имени новому обитателю «Москвариума, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.