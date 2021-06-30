В Москве построили школу-гигант на 1900 мест

Фото: stroi.mos.ru

В этом году День знаний ученики в некоторых округах столицы будут отмечать в новых школах. Одну из них уже построили в Левобережном районе на севере города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Общеобразовательная школа находится в Валдайском проезде. Это не просто учебный комплекс, а настоящий гигант! Четырехэтажное здание рассчитано на 1900 мест. Его площадь - 33,3 тысячи квадратных метров.

Фото: stroi.mos.ru

«Школа построена за счет городского бюджета, - рассказал заммэра. - В ней разместились спортивные залы, спортзал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, общественные зоны. Для удобства учащихся установлены лифты».

По его словам, после комплексного благоустройства около школы появились игровые площадки для детей, физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытная зона, а также пешеходные маршруты.

Фото: stroi.mos.ru

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, во время строительства инспекторы провели девять проверок качества работ.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что школа в Левобережном станет одной из самых больших в столице. «Но она сделана таким образом, чтобы дети себя чувствовали здесь комфортно, - сказал мэр. - Отдельные блоки здесь для начальных и средних классов. Верхний этаж — умные классы, где будут медицинские, технологические, ИТ-классы. Раздвижные перегородки, трансформируемые пространства — то есть все, что нужно для современной школы, здесь есть».